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НовостиОбщество13 июня 2023 17:13

В ночь на 18 июня жителей Краснодара и Адыгеи ждут перебои с электричеством

Электрики будут менять заземленный протяженный молниеотвод
Евгения ХАЛИКОВА
У краснодарцев не будет света.

У краснодарцев не будет света.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Энергетики Краснодарского края и Адыгеи предупредили жителей обоих регионов о перебоях подачи электроэнергии в ночь на 18 июня. Как уточнили в «Краснодарский электросетях», это связано с работами по замене грозозащитного троса, который защищает высоковольтные ЛЭП от прямых ударов молний.

- Временное ограничение электроснабжения- вынужденная мера для обеспечения безопасного проведения работ. Света не будет в промежутке между 23.00 и 07.00 в ночь на 18 июня, а также в аналогичном промежутке в ночь на 25 июня. Это резервная дата в случае ухудшения погодных условий, - уточнили в пресс-службе организации.

В зону отключения попадут Фестивальный, Славянский и Юбилейный микрорайоны Краснодара. В Тахтамукайском районе Адыгеи без благ цивилизации останутся жители улиц Шоссейная, Южная, Хакурате, Мира, Ленина, Садовая, Полевая, Рабочая и переулка Кубанский хутора Хомуты. Также не будет света в садовых товариществах «Дружба», «Монтажник», «Строитель», «Первомаец», «Восход» и «Рассвет».