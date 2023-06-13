На Кубани нашли уникальный бронзовый легионерский шлем

На Кубани археологи обнаружили уникальную находку римского времени. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани археологи обнаружили уникальную находку римского времени. Во время раскопок древнего могильника в поселке Заря под Анапой ученые нашли бронзовый легионерский шлем. Известно, что находка была сделана в погребении всадника.

– Для Кубани - это уникальное открытие. До этого была известна только одна находка римского легионерского шлема. Она была сделана в районе Сочи. Шлем хорошо сохранился и займет достойное место в музейной экспозиции после камеральной обработки, – рассказал вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

По форме найденный шлем наиболее близок к шлемам типа «Хагенау». Они датируются приблизительно I в. до н.э. У экземпляра отлично сохранились нащечники с подвижными шарнирами. Ученые-археологи предполагают, что головной убор является римским легионерским или же местным подражанием римскому прототипу.