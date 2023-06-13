Житель Апшеронского района может лишиться свободы из-за сломанной двери в доме супруги

Жительница Апшеронского района заявила на супруга в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Апшеронском районе 40-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после ссоры с супругой. Женщина обратилась в полицию с заявлением о повреждении имущества. В порыве гнева муж повредил металлическую дверь в ее доме.

- Правоохранители установили, что в ходе ссоры с супругой мужчина причинил умышленное повреждение двери. Сумма ущерба составила около 12 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Апшеронскому району.

Санкции инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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