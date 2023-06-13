Жителя Майкопа задержали с мефедроном

Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков мужчина может лишиться свободы сроком на три года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков несколько дней следили за жителем Майкопа, которого подозревали в незаконном обороте запрещенных веществ. Чтобы проверить эту информацию, оперативники организовали розыскные мероприятия и вскоре задержали 33-летнего мужчину.

- При нем полицейские обнаружили полимерный пакет, в котором находилось вещество неизвестного происхождения. Эксперты определили находку как мефедрон, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Оказалось, что мужчина уже имел судимости. Как он объяснил наркополицейским, наркотики приобрел для личного пользования. В отношении задержанного дознанием возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК России «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». Фигуранту теперь грозит до трех лет лишения свободы.