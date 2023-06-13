Двух жителей Адыгеи подозревают в хищении денег с чужих банковских карт

Жителей Адыгеи будут судить за кражу с чужих банковских карт. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Полицейские Адыгеи задержали местных жителей, которых подозревают в похищении денег с чужих банковских счетов. Согласно данным полиции с заявлением на неконтролируемые безналичные траты по карте обратилась жительница Майкопа. Женщина объяснила, что не заметила, как и когда потеряла «пластик», и обнаружила пропажу только после того, как ей стали приходить сообщения о покупках в магазинах, которые она не совершала.

- Всего со счета гражданки было списано примерно 7 тысяч рублей. Полицейские смогли установить личность похитителя денежных средств. Им оказался 53-летний местный житель. Банковскую карту он нашел на одной из улиц республиканского центра, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Другое обращение поступило в дежурную часть полиции Гиагинского района от 61-летней пенсионерки. Она заметила списание 6 тысяч рублей с карты, которую также потеряла. Организовав розыскные мероприятия, стражи правопорядка по горячим следам задержали ранее судимого 38-летнего мужчину. Выяснилось, что карточку у него дома забыл один из родственников потерпевшей. Хозяин дома решил ее не возвращать, а оставить себе.

В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела. Обоих фигурантов подозревают в краже, совершенной с банковского счета. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.