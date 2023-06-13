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НовостиОбщество13 июня 2023 19:25

В Тихорецком районе за пьяное вождение оштрафовали велосипедиста

Мужчина нарушил сразу несколько правил дорожного движения
Евгения ХАЛИКОВА
ПДД распространяются и на велосипедистов.

ПДД распространяются и на велосипедистов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тихорецком районе поймали велосипедиста, который не спешился, чтобы пересечь пешеходный переход. Полицейские решили напомнить мужчине о правилах дорожного движения, но при общении заподозрили велосипедиста еще в одном правонарушении.

- Также у 40-летнего водителя двухколесного транспорта имелись явные признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта, покраснение глаз и невнятная речь, - уточнили в пресс-службе ОМВД России по Тихорецкому району.

В отношении велосипедиста был составлен административный материал. За пьяное вождение мужчине придется заплатить штраф.