Узнали, где будут отключения света в Сочи 14 июня 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Антон ФОКИН

Несколько десятков улиц Сочи в среду останутся без света из-за ремонта сетей. Об этом сообщают сочинские энергетики.

- В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 7 до 20 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии", - говорится на сайте предприятия.

Так, под отключение попадут улицы Хадыженская, Каспийская, Известинская, переулок Известинский, Верхнеизвестинская, Орбитовская, Главная, Дубровская, 1-я линия, 2-я линия, Подгорная, Видовая, Крутая, Подпасечная, Большая, Спутник, переулок Спутник, Светогорская, Вологодская, Сухумское Шоссе, Юбилейная и переулок Песочный,

Также будут обесточены объекты на улицах Урожайная, Армянская, переулки Армянский и Комбинатовский, Краснодонская, Тепличная, Буковая, Ветеринарная, переулки Ветеринарный и Донская, Высокогорная.

Кроме того, без света останутся улицы Пластунская, переулок Вишневый 3а,3б, Виноградная, Леселидзе, переулок Морской, Приморская, Соколова 1, Аэродромная, Кудряшова, Сьянова, Джапаридзе, Тормахова, Малышева, Магинитогорская, Аштаракская, Лозовая и Лооская.

Без благ цивилизации останутся жители садовых товариществ «Каштан», «Железнодорожник», «Медик», «Лесное», «Вишневый», «Велена», «Огонек-2», «Янтарь», «Причал», «Ветработник» и «Победа».