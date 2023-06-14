На семи улицах Кропоткина после дождя ввели режим ЧС

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13 июня Кропоткин попал под удар стихии. Под воду ушли многие дороги и дворы. На семи улицах ввели режим ЧС.

- 13 июня в Кропоткине прошел сильных дождь. В связи с невозможностью понижения критического уровня грунтовых вод и ликвидации чрезвычайной ситуации по восстановления условий жизнедеятельности пострадавшего населения по улицам Западной, Ленина, Красноармейской, Гагарина, Пионерской, а также переулка Дзержинского и Транспортному введен режим ЧС, - сообщили в МЧС Кавказского района.

Последствия стихии в городе продолжают ликвидировать. В настоящий момент работы ведутся в 17 придомовых территориях.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в ночь на 14 июня ливни продолжили испытывать и другие регионы края.