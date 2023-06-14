Под Анапой отключат свет 14 июня

Под Анапой отключат свет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Анапой не будет света 14 июня. Возможно частичное отключение электроэнергии из-за плановых работ.

- Света не будет с 09:00 до 18:00 в хуторах Усатова Балка, Тарусин, Рассвет, Заря, Курбацкий, Куматырь и в станице Анапская. Также с 09:00 до 17:00 в селе Джигинка и хуторе Уташ, - сообщили «Россети Кубань».

С 08:00 до 18:00 отключения пройдут в станице Анапская на улицах: Тбилисская, Горького, Островского, Анапская, Мира, Звездный, Октябрьская, Мира, Лермонтова, Островского, Октябрьская, Восточная и в переулках Новоселов, Бархатный, Строителей. Также в поселке Просторный на улицах: Мира, Центральная, Черноморская, Просторная, Молодежная,, Виноградная, Академика Опарина, Лиманная, Советская, Дальняя, Центральная, СОТ «Зеленая роща», Красноармейская и 3-й проспект.

Электроэнергию отключат и в станице Гостагаевская с 09:00 до 17:00 на улицах Огородная, Цветочная, Школьная, Восточная и в тупике Дружный. Также в это же время в станице Гостагаевская на улице Светлая. И с 13:00 до 17:00 в селе Юровка на улицах Крымская, Садовая, Мира, Советская и в переулке Октябрьский.