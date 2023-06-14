Зараженный виноград из Египта задержали в порту Новороссийска

Продукция была выпущена в свободное обращение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территорию России мог попасть зараженный виноград. Ягоду перевозили из Египта.

- В морском порту «Новороссийск» в партии винограда выявлен в живом состоянии карантинный объект для Российской Федерации – западный цветочный трипс, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Владельцем груза было проведено обеззараживание 16 тонн винограда.

По результатам проведенного обеззараживания, сотрудниками Управления произведен досмотр партии подкарантинной продукции с отбором образцов. После подтверждения лабораторией лишения карантинного организма жизнеспособности, продукция была выпущена в свободное обращение.

Справка "КП"

Западный цветочный трипс - один из опаснейших вредителей культурных растений, а также переносчик вирусных заболеваний растений