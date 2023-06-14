В Краснодаре назвали самые высокооплачиваемые профессии в июне. Фото: Даниил ОПАРИН

В Краснодаре самыми высокооплачиваемыми в июне стали менеджеры стройкомпаний. Такие результаты показал анализ 115 тысяч вакансий в крупнейших городах России.

- В столице Кубани больше всего готовы платить менеджеру по продажам с опытом работы от одного года. Такую вакансию с зарплатой от 150 тысяч рублей разместила строительная компания, - сообщили в SuperJob.

Также требуются кандидат с опытом работы в строительстве промышленных и производственных зданий на должность заместителя директора по строительству. Такому специалисту обещают 150 тысяч рублей в месяц, компенсацию связи и ГСМ.

На третьем месте по популярности оказалась вакансия руководителя отдела торгового центра с зарплатой от 120 тысяч рублей. От него требуется опыт на руководящей должности более пяти лет.

Далее в рейтинге следует предложение для менеджеров по продажам в федеральной лизинговой компании с зарплатой от 100 тысяч рублей. А замыкает список вакансия менеджера по закупке зерна с зарплатой от 100 тысяч рублей. Для того чтобы устроиться на эту должность, кандидат должен иметь опыт работы в закупках с/х продукции.