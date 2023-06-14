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НовостиКарта Кубани14 июня 2023 7:37

В Геленджике спасатели помогли кошке спуститься с макушки сосны

Животное было сильно напугано
Мария ЧАЛАЯ
Спасатели Геленджика сняли кошку с сосны. Фото: t.me/kubanspas

Спасатели Геленджика сняли кошку с сосны. Фото: t.me/kubanspas

В Геленджике спасатели помогли кошке спуститься с макушки сосны. Животное было сильно напугано и не могло слезть самостоятельно.

- Спасатели Геленджикского отряда «Кубань-СПАС» продемонстрировали необычный способ транспортировки животных. Инцидент произошел на улице Тельмана, - сообщили в пресс-службе ГКУ «Кубань-СПАС».

Уточняется, что спасатели действовали при помощи трехколенной лестницы. Они поднялись на дерево, посадили животное в рюкзак и при помощи альпинистского снаряжения спустили кошку на землю.