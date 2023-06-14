Профессиональные пробы в области энергетики, экологии и энергоэффективности: в «Орленке» стартует смена «Вместе ярче»

Школьники создали 3D-макеты энергетических объектов, провели опыты по получению энергии с помощью привычных предметов, пообщались с ведущими специалистами российских компаний топливно-энергетического комплекса.

В «Орленок» приехали почти 100 детей, прошедших предварительный конкурсный отбор. Все они увлекаются физикой, математикой, занимаются разработкой проектов по отраслям топливно-энергетического комплекса.

В рамках программы участники посещали лекции и мастер-классы профильных специалистов, проводили опыты на получение энергии из привычных предметов и создали 3D-макеты экологичных объектов, которые позволяют экономить энергетический ресурс дома и в школе.

Смена направлена на развитие интереса ребят к инженерно-техническим специальностям, современным экологичным и ресурсосберегающим технологиям, осознание важности личного участия в сохранении природы.

- Сегодня энергетиков обучают более чем в 200 российских вузах, но, чтобы соответствовать вызовам времени, отечественная система подготовки специалистов должна постоянно развиваться, привлекая в свои ряды талантливых и перспективных молодых людей. Программа «Вместе ярче» – это уникальный инструмент для поиска и развития таких резервов. Она объединяет ребят – победителей конкурсов и отраслевых олимпиад, а также профессионалов сферы энергетики, которые помогают школьникам выстроить траекторию дальнейшего пути, – прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В «Орленке» школьники включились в интерактивные квесты и игры, тренинги и мастер-классы, в том числе по развитию личной эффективности.

Спикерами программы выступили представители ведущих отраслевых компаний и образовательных организаций: АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», ПАО «Россети Кубань», ГК «Росатом» (ИЦАЭ), ФГУП «ФЭО», НИУ «МЭИ».

Организаторы смены: Благотворительный фонд «Надежная смена» и Всероссийский детский центр «Орленок».