Конкурс рисунков «Дети Кубани берегут энергию» стартует в крае Фото: admkrai.krasnodar.ru

Конкурс рисунков «Дети Кубани берегут энергию» стартует в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Его проведут на Кубани в 18-й раз.

К участию в конкурсе приглашают ребят в возрастных категориях 6-9 лет, 10-14 лет и 14-18 лет.

– Конкурс направлен на повышение информированности о необходимости энергосберегающего образа жизни среди подрастающего поколения, – отметили в пресс-службе администрации края. – Мероприятие вовлекает детей в тему энергосбережения, помогает выразить мысли и идеи о том, как сохранить природные ресурсы.

Работы участников принимают до 20 ноября. Направить рисунки можно на платформе по ссылке. Подробные условия участия опубликованы в официальном сообществе конкурса во Вконтакте.

По результатам предыдущего конкурса «Дети Кубани берегут энергию» поступило 1415 работ из 39 муниципалитетов края.