В Хостинском районе Сочи бурным потоком повредило три водовода

На все время производства работ будет действовать подвоз воды по заявкам.

Специалисты водоканала Сочи ликвидируют последствия ночного разгула стихии в микрорайоне Мацеста. Обнаружены повреждения на инфраструктуре водоснабжения и водоотведения. На месте ЧП организовали работа городского оперштаба.

В результате залповых ливней уровень реки Мацеста превысил неблагоприятные отметки. Бурным течением было повреждено три водовода. Водоснабжение микрорайона временно прервано.

- Одновременно с этим полностью затопленной оказалась одна из местных канализационных насосных станций. Под 8-метровым слоем воды оказались практически все технологические помещения. Производится их откачка. Работа объекта остановлена без ущерба для экологии, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

В ликвидации всех нештатных ситуаций задействовано 40 человек и 20 единиц спецтехники. Завершить ремонтные работы и стабилизировать подачу ресурса населению планируется к концу текущих суток. На все время производства работ будет действовать подвоз воды по заявкам.