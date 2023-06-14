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НовостиОбщество14 июня 2023 8:21

В Хостинском районе Сочи бурным потоком повредило три водовода

Вода в домах появится до конца суток
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
На все время производства работ будет действовать подвоз воды по заявкам.

На все время производства работ будет действовать подвоз воды по заявкам.

Специалисты водоканала Сочи ликвидируют последствия ночного разгула стихии в микрорайоне Мацеста. Обнаружены повреждения на инфраструктуре водоснабжения и водоотведения. На месте ЧП организовали работа городского оперштаба.

В результате залповых ливней уровень реки Мацеста превысил неблагоприятные отметки. Бурным течением было повреждено три водовода. Водоснабжение микрорайона временно прервано.

- Одновременно с этим полностью затопленной оказалась одна из местных канализационных насосных станций. Под 8-метровым слоем воды оказались практически все технологические помещения. Производится их откачка. Работа объекта остановлена без ущерба для экологии, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

В ликвидации всех нештатных ситуаций задействовано 40 человек и 20 единиц спецтехники. Завершить ремонтные работы и стабилизировать подачу ресурса населению планируется к концу текущих суток. На все время производства работ будет действовать подвоз воды по заявкам.