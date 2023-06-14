В Краснодаре торговая компания оптимизирует производство по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре торговая компания оптимизирует производство по нацпроекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. На предприятии внедряют бережливые технологии.

Краснодарская торговая компания работает с 2004 года. Предприятие поставляет инженерное оборудование мировых брендов по водо- и теплоснабжению.

Эксперты Регионального центра компетенций, в частности, организуют команду из сотрудников, проведут серию тренингов, проанализируют процессы на производстве и выберут образец для оптимизации.

– Нацпроект содержит образовательные программы, которые помогают повышать профессиональный уровень специалистов, – отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.