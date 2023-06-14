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НовостиПроисшествия14 июня 2023 8:51

На Кубани поезд насмерть сбил 74-летнюю женщину

От травм пострадавшая скончалась на месте
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Обстоятельства трагедии выясняются

Обстоятельства трагедии выясняются

На Кубани полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования женщины на железной дороге. Поезд насмерть сбил 74-летнюю местную жительницу в Усть-Лабинском районе.

- 14 июня в дежурную часть поступило сообщение о том, что на перегоне Двубратский- Усть-Лабинская машинист поезда применил экстренно торможение, но наезда на человека избежать не удалось. 74-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.