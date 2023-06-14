На Кубани поезд насмерть сбил 74-летнюю женщину

Обстоятельства трагедии выясняются

На Кубани полицейские устанавливают обстоятельства смертельного травмирования женщины на железной дороге. Поезд насмерть сбил 74-летнюю местную жительницу в Усть-Лабинском районе.

- 14 июня в дежурную часть поступило сообщение о том, что на перегоне Двубратский- Усть-Лабинская машинист поезда применил экстренно торможение, но наезда на человека избежать не удалось. 74-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.