На Кубани продлили штормовое предупреждение по сильным дождям до 16 июня

Штормовое предупреждение действует до 16 июня

На Кубани продлили штормовое предупреждение по сильным дождям. Непогода не отпустит регион в ближайшие два дня.

– В течение суток 15 и 16 июня местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жителей нескольких муниципалитетов предупредили об угрозе подъема воды в реках. В зоне риска, в частности, находятся Мостовский, Лабинский, Курганинский, Усть-Лабинский, Отрадненский, Апшеронский, Туапсинский районы и Геленджик.

Напомним, штормовое предупреждение продолжает действовать и в Краснодаре. Непогода будет бушевать в краевом центре до 16 июня.