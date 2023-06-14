В Анапе воспитателя года стала Виктория Саввина. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе выбрали воспитателя года. Им стала Виктория Саввина, которая работает в детском саду №14 «Тополек».

- Итоги муниципального этапа конкурса «Воспитатель года Кубани» подвели в гимназии «Эврика». В торжественном закрытии мероприятия участвовали: вице-мэр Анапы Игорь Викулов, зампредседателя Совета Елена Некрасова, председатель анапской городской территориальной организации Профсоюза работников образования и науки Дмитрий Байдиков, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что теперь Виктория Саввина представит курорт на краевом конкурсе.