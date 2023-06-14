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НовостиОбщество14 июня 2023 9:17

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий стихии в Отрадненском районе Кубани

Затопленными оказались две станицы и хутор
Мария ЧАЛАЯ
Прокуратура Отрадненского района контролирует последствия подтопления. Фото: t.me/proc_23

Прокуратура Отрадненского района контролирует последствия подтопления. Фото: t.me/proc_23

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий стихии в Отрадненском районе Кубани. После ливня затопленными оказались станицы Удобная, Передовая и хутор Ильич.

- Ночью 14 июня прошел сильный ливнем, который затопил дворы и огороды. Размыта автодорога между Краснодарским краем и Карачаево-Черкесской Республики, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что жертв и пострадавших нет.