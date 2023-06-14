Прокуратура Отрадненского района контролирует последствия подтопления. Фото: t.me/proc_23

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий стихии в Отрадненском районе Кубани. После ливня затопленными оказались станицы Удобная, Передовая и хутор Ильич.

- Ночью 14 июня прошел сильный ливнем, который затопил дворы и огороды. Размыта автодорога между Краснодарским краем и Карачаево-Черкесской Республики, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Уточняется, что жертв и пострадавших нет.