Жители Краснодара смогут зажечь свечу памяти онлайн с 15 июня Фото: деньпамяти.рф

Жители Краснодара смогут зажечь свечу памяти онлайн с 15 июня. Краевой центр присоединится к всероссийской акции. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Зажечь свечу памяти жители смогут с 15 по 22 июня на сайте деньпамяти.рф. Акция нацелена на оказание адресной медпомощи ветеранам Великой Отечественной войны. Благотворительный фонд «Память поколений» выделит участникам войны средства. Сумма будет равна количеству зажженных краснодарцами свечей на сайте.

— Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы! 22 июня по всему миру зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы, — отметили организаторы.