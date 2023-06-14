В Сочи восстанавливают электроснабжение после подтоплений

Локальные технологические нарушения электроснабжения зафиксированы в микрорайоне Мацеста, селах Красная воля, Илларионовка и Калиновое озеро.

В Сочи ликвидируют последствия подтоплений. Напомним, что в Хостинском районе курорта 14 июня около 4 часов утра река Мацеста вышла из русла. Бурлящие потоки воды заполнили улицы микрорайона.

- Локальные технологические нарушения электроснабжения зафиксированы в микрорайоне Мацеста, селах Красная Воля, Илларионовка и Калиновое Озеро. Там, где позволяют подъездные пути, бригады энергетиков уже проводят восстановительные работы, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В настоящее время запитано уже 40% потребителей. Как только все дороги освободят и очистят, продолжатся восстановительные работы. Специалисты организуют электроснабжение по временной схеме.

К слову, всего в ликвидации последствий непогоды задействованы 17 бригад в составе 51 человека и 17 единиц спецтехники.