С 2021 года в крае построили 95 базовых станций связи Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани 25 поселений обеспечили связью и интернетом. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Населенные пункты подключат по национальной программе «Цифровая экономика».

В малонаселенных пунктах строят и подключают базовые станции. Так, в 2023 году связью и интернетом обеспечили поселения Асфальтовая Гора, Маяк, Семеноводческий, Октябрьский, Кубанец, Звезда, Восточный, Лесничество Абрау-Дюрсо, хутора Городок, Верхняя Ставрополька, Кувичинский.

Подключение завершили и в населенных пунктах Майоровский, Мова, Новокрымский, Свет, Морозовский, Оазис, Свободный, Стефановский, Терзиян, Западный и селах Харьково-Полтавское, Гвардейское, Новопокровское, Гунайка Четвертая.

Отмечается, что к концу года связь и интернет появятся еще в 24 селах и хуторах региона. За них жители проголосовали в 2022 году.

С 2021 года в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на Кубани построили 95 базовых станций связи.