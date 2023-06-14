Адыгея примет участие в Петербургском международном экономическом форуме Фото: t.me/adygheya_gov

Адыгея примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства республики.

XXVI Петербургский международный экономический форум стартовал 14 июня. Делегации традиционно примут участие в переговорах, пленарных заседаниях, дискуссионных площадках и подпишут соглашения.

Основную программу ПМЭФ-2023 разделили на тематические направления. В частности, они посвящены глобальным процессам по формированию новой многополярной экономической модели, построению технологического суверенитета и стратегии народосбережения, повышению качества жизни граждан. Кроме того, особое внимание уделят изменениям на рынке труда.

Как отметил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, в настоящее время в республике реализуют 31 проект с общим объемом инвестиций 72,3 млрд рублей.

- На этом мы не останавливаемся, – сказал Мурат Кумпилов. – Поэтому используем все возможности масштабной площадки ПМЭФ для представления своего инвестиционного потенциала, проведения деловых переговоров, налаживания новых коммуникаций, поиска инвесторов.