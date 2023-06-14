В Сочи 15 июня пройдёт деловой форум СберБизнес | Live

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

15 июня 2023 года в Сочи стартует южный этап масштабного форума СберБизнес | Live. Курортный центр стал одним из крупных городов России, который собирает представителей делового сообщества, способных создавать и продвигать свой бизнес с помощью инструментов развития, государственной поддержки и лучших отраслевых решений.

Традиционно форумы «СберБизнес | Live» – это большая коллаборация профильных экспертов и успешных предпринимателей, готовых поделиться опытом эффективного использования актуальных бизнес-сервисов.

Темой сочинского «СберБизнес | Live» станет индустрия гостеприимства - одно из самых быстрорастущих направлений деловой активности на Юге России и Северном Кавказе.

Ирина Ткаченко, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

Ирина Ткаченко. Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

- Юго-Западный банк уже накопил серьезный опыт проведения региональных этапов «СберБизнес | Live». Вместе с тем, на протяжении трех последних лет туристическая отрасль является для нас одним из ключевых сегментов бизнеса. И сегодня мы абсолютно не случайно делаем акцент форума именно на индустрии гостеприимства.

ЮФО и СКФО – активные участники национального проекта «Туризм», предусматривающего развитие как непосредственно курортной сферы, так и создание инфраструктуры развития туристических кластеров. Вместе с органами власти краев и республик мы видим одну из своих главных бизнес-задач в поддержке реализации огромного и уникального рекреационного потенциала регионов.

Сегодня на Юге России и Северном Кавказе Сбербанк обслуживает более трети санаторно-курортного рынка. По отдельным территориям, например, на Ставрополье, этот показатель достигает 40%. С нами работают более 18 тысяч предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, занятых в и эксперты Сбера хорошо знают их потребности, отраслевые «точки роста».

На предстоящем форуме в Сочи на примере реальных кейсов двух южных туристических компаний мы актуализируем наиболее перспективные направления турбизнеса. Поднимем такие темы как финансы, маркетинг и команда, - слагаемые успеха каждого серьезного проекта в санаторно-курортной сфере.

Многие инструменты-лайфхаки, которые будут показаны, можно сразу использовать на практике.

Спикерами и ключевыми экспертами СберБизнес | Live в Сочи станут:

- заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко;

- доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская;

- руководитель «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья», предприниматель, отельер Алена Енова;

- отельер, консультант и автор книг, ведущий YouTube-канала «На страже отелей» Алексей Волов;

- корпоративный антрополог, консультант по организационному развитию и корпоративной культуре, основатель компании «Тренинг Бутик» Марк Кукушкин;

- управляющий партнер гостиничной компании SATEEN GROUP, Генеральный директор бутик-отеля «39» Валентина Магидс.