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НовостиОбщество14 июня 2023 11:04

Полиция проверяет сообщения об осквернении могил в Сочи

Пять могил испортили в селе Барановка
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Памятники осквернили.

Памятники осквернили.

Прихожане на кладбище в сочинском селе Барановка были возмущены беспорядком. Пять могил испортили черной краской.

- Что за вандалы могли пройти на местное кладбище, устроить беспорядок? Нет слов, просто надо срочно найти и наказать, - подняли тревогу в соцсетях местные жители.

Правоохранители обратили внимание на оскверенение могил. Полиция Сочи зарегистрировала материал по факту произошедшего.

- Назначено проведение проверки, проводится комплекс мероприятий для установления лица, причастного к осквернению могил, - сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.