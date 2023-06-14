Полиция проверяет сообщения об осквернении могил в Сочи

Памятники осквернили.
Прихожане на кладбище в сочинском селе Барановка были возмущены беспорядком. Пять могил испортили черной краской.
- Что за вандалы могли пройти на местное кладбище, устроить беспорядок? Нет слов, просто надо срочно найти и наказать, - подняли тревогу в соцсетях местные жители.
Правоохранители обратили внимание на оскверенение могил. Полиция Сочи зарегистрировала материал по факту произошедшего.
- Назначено проведение проверки, проводится комплекс мероприятий для установления лица, причастного к осквернению могил, - сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.