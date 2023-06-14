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НовостиПроисшествия14 июня 2023 11:06

В Ростовской области спустя 25 лет осудили убившего двух человек из-за дорогой иномарки

Мужчина вместе с соучастниками привязал гири к ногам жертв и бросил в реку
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Осужден один из последних фигурантов дела.

Осужден один из последних фигурантов дела.

В Ростовской области вынесли приговор участнику жестокого нападения, который четверть века скрывался от правосудия.

- Мужчина, убивший двух человек, скрывался за границей. Он в 1997 году вместе с сообщниками напал на владельца Audi-80 и его пассажира. Жертв забили до смерти, затем в багажнике отвезли к реке, куда и выбросили тела, - сообщает «КП-«Ростов-на-Дону».

Какое-то время всем троим удавалось скрываться. Одного из убийц поймали в 1999 году, второго - только в 2012-м. Обоих приговорили к длительным срокам. Третьему удалось сбежать за границу.

- Все эти годы преступник жил в Республике Казахстан. Как только личность мужчины установили, его экстрадировали в Россию. Беглеца признали виновным, ему дали 11 лет тюрьмы, - пояснили в суде. Отмечается, что срок давности к подсудимому не применялся.