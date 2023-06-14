Двоих пострадавших доставили в больницу Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель и пассажир KIA пострадали в ДТП с грузовиком. Авария произошла днем 13 июня на автодороге «Краснодар – Ейск» в Брюховецком районе.

– По предварительным данным, 61-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с большегрузным автомобилем Mercedes-Benz Actros с полуприцепом под управлением 40-летнего мужчины, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результата с места ДТП в больницу доставили водителя легковушки и 60-летнюю пассажирку. В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Геленджике в ДТП пострадали семь человек, в том числе дети. Аварию устроил 16-летний подросток на Volkswagen.