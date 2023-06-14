Российский отельный оператор LeePrime Group построит отель в городе–курорте Анапа

Фото: пресс-служба AVA Group

Российский отельный оператор LeePrime Group до 2027 года построит в городе-курорте Анапа отели категории 4 и 5* с яхт-клубом в районе Большого Утриша. Соглашение подписано на Петербургском экономическом форуме между Администрацией Краснодарского края, муниципальным образованием города–курорта Анапа и управляющим партнером LeePrime Group (входит в состав AVA Group) - Сергеем Ли.

Строительство гостиничного комплекса под управлением LeePrime Group 1650 номеров категории 4 и 5*, устройство набережной, реконструкцию существующего яхт-клуба. После ввода проекта в эксплуатацию будет создано 634 рабочих места. Общая площадь строительства составляет 68,5 тыс. кв.м. Инфраструктура и благоустройство отеля, согласно проекту, займет более 50% всего земельного участка. Управлять отелем будет компания LeePrime Group (входит в состав AVA Group), получившая валидацию международных отельных брендов, в том числе LOTTE HOTELS & RESORTS, что подтверждает высокие стандарты обслуживания гостей.

Управляющий партнер LeePrime Group (входит в состав AVA Group) Сергей Ли: «Гостиничный комплекс в Большом Утрише станет самым большим объектом размещения нашей сети, уверен - образцом гостеприимства города Анапа. Отмечу, что развитие индустрии гостеприимства, увеличение туристического потока создает предпосылки для строительства новых современных объектов размещения с высокими стандартами в обслуживании и приеме гостей. Убежден, что российские отельеры способны оказывать сервис равный, а в ряде случаев превосходящий международные аналоги».

Инвестиционный холдинг AVA Group, основан в 2007 году. Штаб-квартира холдинга расположена в городе Краснодар. Сегодня холдинг имеет развитую сеть представительств в городах РФ – Москва, Сочи, Анапа, Ростов, Новороссийск, Краснодар, Норильск, Санкт – Петербург, Екатеринбург. Сегодня холдинг AVA Group активно инвестирует в развитие девелопмента, медицинского и гостиничного бизнеса, логистические центры.

LeePrime Group (входит в состав холдинга AVA Group) – современная российская компания, специализирующаяся на разработке девелоперских проектов, комплексном освоении территорий, создании концепций, запуске и управлении гостиничными объектами, рекреационными кластерами и оздоровительными комплексами.

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