Горный кемпинг «Нахазо» открывается на «Роза Хутор

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

В этом летнем сезоне кемпинг «Нахазо» начнет принимать гостей уже 15 июня. Он расположен на южном склоне хребта Аибга на высоте 1900 метров над уровнем моря. Это современный туристический лагерь повышенного комфорта с 12 деревянными лоджами креативной треугольной формы, напоминающей двускатные палатки. Внутри домики оборудованы всем необходимым для уютной ночевки — кроватями с постельным бельем, розетками для подзарядки телефонов, светильниками и тп. Также на территории кемпинга есть точки организации питания, сантехблок с туалетами и душевыми, инфоцентр с прокатом горной экипировки, большая терраса с видом на долину реки Псоу — стоящий здесь телескоп позволит гостям понаблюдать за звездами. В кемпинге доступна сотовая связь и wi-fi.

«Впервые кемпинг «Нахазо» открылся в июле прошлого года и сразу показал высокую востребованность. По итогам сезона в нем побывали более 2,5 тысяч гостей. Полагаем, что и в этом году он будет также популярен - запрос на отдых с комфортным погружением в «дикую» природу только растет. В этом году туристам будут предложены интересные пешие маршруты в горах и услуги гидов-проводников. Заказать поход в горы можно в инфо-центре кемпинга, причем, программы рассчитаны как на взрослых, так и на детей», - отмечают в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Кемпинг предлагает разные по степени сложности и протяженности маршруты в горах. Самый популярный из них проходит по тропе на гору Лысая. Эта прогулка занимает порядка двух часов (около 3 км пути), и ведет на вершину горы, лишенной растительности, с которой открывается потрясающий панорамный вид на 360 градусов. Востребован у гостей «Нахазо» и простой круговой маршрут «Оленья тропа», протяженностью около 3 км. Он проходит через пихтовый лес и живописный луг с высокой полевой травой, где можно встретить серн и оленей. Однако, самым красивым считается «Дорога Турья». Маршрут стартует от кемпинга «Нахазо» и уже через два километра выходит на вершину хребта Аибга и ведет по нему к горному массиву Турьих гор через альпийские луга, разнотравье, виды на долины рек Псоу и Мзымты.

До кемпинга «Нахазо» можно добраться по канатным дорогам курорта до вершины Роза Пик и далее пройти пешком по горной дороге 7 км. Прогулочный билет на подъемники при бронировании проживания в кемпинге предоставляется по специальному льготному тарифу. Для отдыхающих предусмотрена опция полного пансиона, т.е. трехразового питания, эту услугу (по желанию гостей) может предоставить ресторан «Высота 2320». В кемпинге также возможен показ кинофильмов, имеется большой выбор настольных игр, организуются занятия йогой, по основам альпинизма или походным навыкам.

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