Юрий Бурлачко: «Основной упор в теплоэнергетике надо делать на привлечение в отрасль частных инвестиций»

Обращаясь к коллегам, руководитель краевого парламента отметил, что, несмотря на несколько нештатных ситуаций, он прошел в обычном режиме.

«Один из важных этапов работы перед отопительным сезоном - получение паспорта готовности. В данном отношении у нас наблюдается положительная динамика. Если перед отопительным периодом 2021-2022 годов необходимый документ не получили 20 муниципалитетов, то на начало следующего сезона число районов без паспортов готовности снизилось до 13. Это стало возможным благодаря хорошему взаимодействию органов местного самоуправления с Ростехнадзором», - сказал Юрий Бурлачко.

На планерке детально проанализировали ситуацию с выполнением работ по обновлению, замене сетей и котельных. В нынешнем году планируется модернизировать 19 объектов. На эти цели из регионального бюджета выделено более 362 млн рублей.

Ежегодно в регионе меняется в среднем от 130 до 150 километров коммуникаций. В 2022-ом, обновлено 140 километров труб. Завершая планерку, Юрий Бурлачко подчеркнул - основной упор в теплоэнергетике надо делать на привлечение в нее частных инвестиций, которые необходимо вкладывать в модернизацию и долгосрочную эксплуатацию, а также максимально использовать все возможности для выполнения поручения главы региона по ежегодной замене пяти процентов изношенных сетей.

По итогам работы депутаты приняли резолюцию с рекомендациями органам исполнительной власти и местного самоуправления по дальнейшему развитию теплоэнергетики в Краснодарском крае.