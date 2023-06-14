В Краснодаре подтопило парк 30-летия Победы из-за подъема воды в реке Кубань Фото: t.me/mcu_krd

В Краснодаре подтопило парк 30-летия Победы из-за подъема воды в реке Кубань. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

– Вода в реке Кубань поднялась настолько, что подтопила территорию парка 30-летия Победы. Из-за этого экспонат подлодки оказался практически в привычной среде — в воде, – говорится в сообщении.

Из-за непогоды на территории парка рухнули несколько деревьев. Сотрудники парка 30-летия Победы специалисты МБУК «Краснодарские парки» распилили и вывезли стволы. Уточняется, что ветки и мусор от спила уберут после того, как вода сойдет с территории.

Напомним, в Краснодаре продлили штормовое предупреждение по сильным дождям. Непогода будет бушевать в краевом центре до 16 июня.