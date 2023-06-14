В Сочи запустили горячую линию по ликвидации последствий подтоплений

Сотрудники городской администрации обработают звонок в короткие сроки.

В Сочи запустили горячую линию по ликвидации последствий непогоды. Все жители, чьи дома оказались в зоне разгула стихии, могут обратиться по номеру +7-862-266-86-55.

Сейчас мониторинговые группы продолжают подворовые обходы. К каждой конкретной ситуации относятся с максимальным вниманием, учитывают все факторы, чтобы оказать необходимую адресную помощь. Оценивает и ущерб, нанесенный инфраструктуре. Чтобы оперативно определить источники финансирования и начать восстановление. В частности, пострадали набережная реки Мацеста и мосты в сельских населенных пунктах.

Сейчас спасатели продолжают откачку воды с подтопленных территорий. Вода зашла в подвалы школы и детсада – их оперативно привели в нормативное состояние. Проезд по мосту через ручей на улице Леселидзе восстановят в течение дня.

В усиленном режиме устраняются аварии на коммунальных сетях. Основная часть абонентов на пострадавших территориях уже запитана электричеством по временной схеме. Работают 17 бригад. Еще 40 сотрудников и 20 единиц спецтехники задействованы в восстановлении водоснабжения.

Поставил задачу как можно скорее навести в микрорайоне санитарный порядок. Собираются тонны веток и мусора. Вывозить будем ночью, чтобы не создавать дополнительных затруднений на дорогах. Сделаем все необходимое, чтобы в городе уже к завтрашнему дню ничего не напоминало о непогоде, - заключил мэр Сочи Алексей Копайгородский.