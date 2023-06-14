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НовостиОбщество14 июня 2023 12:11

Электрички между Гагрой и Сочи отменили из-за непогоды

А поезда дальнего следования из Сухума до Санкт-Петербурга и Москвы задерживаются на несколько часов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Железная дорога после ливней тоже оказалась подтоплена.

Железная дорога после ливней тоже оказалась подтоплена.

Непогода отразилась на работе поездов. После сильного ливня, который прошел 14 июня в Сочи, участки железной дороги оказались под водой. Потому электрички между Гагрой и Сочи отменили из-за подтоплений. Кроме того, на несколько часов задерживаются поезда дальнего следования из Сухума до Санкт-Петербурга и Москвы.

Движение на железнодорожном перегоне между Гагры - Цандрипш Абхазской железной дороги оказалось прервано. С 07:00 из-за разгула стихии здесь не ходят составы.

- На станции Цандрипш задержаны на 4 часа 10 минут пассажирские поезда Санкт-Петербург – Сухуми и Москва – Сухуми, - говорят в пресс-службе СКЖД.

А туристический поезд «Сочи» № 927 Сочи – Гагра остановлен на станции Веселое. Отставание составляет около трех часов.

- Отменены также поезда «Ласточка» Сочи – Гагра, Гагра – Аэропорт Сочи, Аэропорт Сочи – Гагра, Гагра – Аэропорт – Сочи, - указывается в официальном сообщении.

Вернуть деньги и переоформить билеты можно без удержания сборов на сайте РЖД или в мобильном приложении.