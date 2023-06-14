Электрички между Гагрой и Сочи отменили из-за непогоды

Железная дорога после ливней тоже оказалась подтоплена.

Непогода отразилась на работе поездов. После сильного ливня, который прошел 14 июня в Сочи, участки железной дороги оказались под водой. Потому электрички между Гагрой и Сочи отменили из-за подтоплений. Кроме того, на несколько часов задерживаются поезда дальнего следования из Сухума до Санкт-Петербурга и Москвы.

Движение на железнодорожном перегоне между Гагры - Цандрипш Абхазской железной дороги оказалось прервано. С 07:00 из-за разгула стихии здесь не ходят составы.

- На станции Цандрипш задержаны на 4 часа 10 минут пассажирские поезда Санкт-Петербург – Сухуми и Москва – Сухуми, - говорят в пресс-службе СКЖД.

А туристический поезд «Сочи» № 927 Сочи – Гагра остановлен на станции Веселое. Отставание составляет около трех часов.

- Отменены также поезда «Ласточка» Сочи – Гагра, Гагра – Аэропорт Сочи, Аэропорт Сочи – Гагра, Гагра – Аэропорт – Сочи, - указывается в официальном сообщении.

Вернуть деньги и переоформить билеты можно без удержания сборов на сайте РЖД или в мобильном приложении.