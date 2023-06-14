Более 10 тысяч жилищных сертификатов выдали жителям Херсонской области на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 10 тысяч жилищных сертификатов выдали жителям Херсонской области на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Всего выдано 10812 сертификатов на покупку жилья, из которых 7215 уже оплачены.

С помощью сертификатов можно купить недвижимость на первичном и вторичном рынке. Отмечается, что большая часть жителей Херсонской области выбирает квартиры в Краснодаре, Анапе, Динском и Крымском районах.

Всего на Кубани в настоящее время находятся 5,3 тысячи жителей Херсона. Более 4,4 тысячи человек находятся в 36 пунктах временного размещения. Большинство выбираются жилье для покупки с помощью сертификатов. Кроме того, на время ремонта в новых квартирах и по другим причинам в санаториях остались жители, получившие 409 сертификатов.

- Поэтапно все, кто уже получил средства на покупку нового жилья, покинут пункты временного размещения и будут переселяться в свои квартиры. В них останутся только те, кто еще ожидает оформления сертификатов, – сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Отмечается, что все одобренные заявки на сертификаты объединяют. После заявление направляют в публично-правовую компанию «Фонд развития территорий».

– Это делают по мере формирования заявок - как правило, в два-три рабочих дня. Из Фонда развития территорий поступают средства в краевой бюджет. Средства – целевые, их перечисляют под конкретные сделки, поэтому обладателям сертификатов рекомендуют при заключении сделки закладывать дополнительное время на расчеты по договоренности с продавцом недвижимости, – отметили в министерстве ТЭК и ЖКХ края.

Кроме жилищных сертификатов, жители Херсонской области получают паспорта. Так, на Кубани выдали уже 10,1 тысячи документов, удостоверяющих личность и гражданство, 17 тысяч СНИЛС и 10,3 тысячи медицинских полисов. Специалисты помогли в переводе 34,6 тысячи документов.