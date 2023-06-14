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НовостиОбщество14 июня 2023 12:43

Краснодарский край заключил первые соглашения на 75 млрд рублей на ПМЭФ

Делегация Краснодарского края принимает в форуме активное участие
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Для региона это возможность представить свой потенциал

Для региона это возможность представить свой потенциал

Сегодня начал работу Петербургский международный экономический форум. Делегация Краснодарского края принимает в нем самое активное участие. Для региона это возможность представить свой потенциал, укрепить отношения со стратегическими партнерами, проработать новые схемы сотрудничества.

Основные подписания у Краснодарского края запланированы на завтра. Но уже сегодня регион заключил первые соглашения на 75 миллиардов рублей.

- Желаю плодотворной работы на площадке форума и приглашаю всех познакомиться с Краснодарским краем в наш инвестиционный ресторан, - написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.