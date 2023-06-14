Краснодарский край заключил первые соглашения на 75 млрд рублей на ПМЭФ

Для региона это возможность представить свой потенциал

Сегодня начал работу Петербургский международный экономический форум. Делегация Краснодарского края принимает в нем самое активное участие. Для региона это возможность представить свой потенциал, укрепить отношения со стратегическими партнерами, проработать новые схемы сотрудничества.

Основные подписания у Краснодарского края запланированы на завтра. Но уже сегодня регион заключил первые соглашения на 75 миллиардов рублей.

- Желаю плодотворной работы на площадке форума и приглашаю всех познакомиться с Краснодарским краем в наш инвестиционный ресторан, - написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.