В Краснодаре устанавливают личность погибшего под поездом мужчины

Личность погибшего устанавливается Фото из архива КП

В Краснодаре поезд насмерть сбил мужчину. Трагедия произошла утром 14 июня на улице Офицерской.

– В дежурную часть поступила информация о том, что в районе улицы Офицерской Краснодара предположительно железнодорожным транспортом смертельно травмирован мужчина на вид 40-45 лет, – сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия выясняются. Кроме того, устанавливается личность погибшего мужчины.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что поезд насмерть сбил 74-летнюю женщину в Усть-Лабинском районе. От травм пострадавшая скончалась на месте.