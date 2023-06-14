«ОМС простыми словами»: полис ОМС при смене места жительства

Изменение места жительства не всегда означает смену полиса ОМС. Фото: www.sogaz-med.ru

Что делать с полисом ОМС при смене места жительства?

Изменение места жительства не всегда означает смену полиса ОМС.

Если вы сменили адрес в рамках своего региона, вам не нужно менять полис обязательного медицинского страхования. Вашим сопровождением по вопросам, связанным с получением медицинской помощи в рамках ОМС будет заниматься та же страховая медицинская организация, которая оформила вам полис ОМС.

Если смена места жительства связана с переездом в другой регион, вам необходимо перерегистрировать полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и прикрепиться к новой поликлинике. Для этого, уточните, работает ли ваша страховая компания в данном субъекте РФ и обратитесь туда для перерегистрации полиса, чтобы потом вы смогли прикрепиться к поликлинике.

Если ваша страховая организация не работает в регионе по новому месту жительства, вам необходимо осуществить ее замену, подав заявление в страховую компанию, работающую в регионе нового места жительства.

Страховую компанию можно менять при каждом переезде из региона в регион. В своем регионе сменить страховую компанию можно один раз в год до 1 ноября.

Сменить регион страхования или страховую организацию можно также на Госуслугах.

О том, как восстановить полис ОМС при его утрате читайте по ссылке.

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