На Кубани представили три варианта строительства комплексов по переработке ТКО Фото: Андрей АБРАМОВ

На Кубани представили три варианта строительства комплексов по переработке ТКО. Их озвучили на краевом профильном совещании под председательством губернатор Вениамин Кондратьева.

На заседании, в частности, рассмотрели строительство комплексов за счет концессионеров, региональных операторов или краевых средств.

– Для решения вопроса обращения с твердыми коммунальными отходами важно как можно скорее приступить к строительству новых современных объектов. И делать это нужно на максимально выгодных условиях для края, – отметил глава региона. – Мы не можем позволять региональным операторам просто вывозить мусор и получать за это прибыль, при этом обновлять инфраструктуру только за краевой счет. Отношения должны быть партнерскими и прозрачными.

В крае комплексы по переработке ТКО планируют открыть с 2025 по 2027 год. Они появятся в Армавире, Сочи, Абинском, Брюховецком, Крымском, Туапсинском, Ленинградском и Усть-Лабинском районах.

Уточняется, что специалисты министерства ТЭК и ЖКХ края совместно с региональными операторами и экологами в течение месяца подготовят дорожные карты и просчитают стоимость вариантов реализации проектов.

- Наиболее оптимальным вариантом является строительство трех полигонов за счет концессионеров с привлечением федеральной и краевой субсидии и пяти – совместно с региональными операторами с последующей компенсацией межтарифной разницы из краевого бюджета, – отметил замглавы региона Андрей Прошунин.