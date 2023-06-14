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НовостиОбщество14 июня 2023 14:03

На Кубани 95 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Всего работу выполняли около 23 тысяч выпускников
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани 95 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани 95 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани озвучили результаты ЕГЭ по русскому языку и базовой математике. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Так, работы по русскому языку на 100 баллов выполнили 95 выпускников. Еще треть участников получили от 81 балла и выше. Всего экзамен сдали 23 тысячи человек.

ЕГЭ по базовой математике писали свыше 12 тысяч выпускников. На «4» и «5» работы выполнили 9,6 тысячи человек.

Уточняется, что предварительные баллы ЕГЭ выпускники могут узнать самостоятельно на портале Рособрнадзора и регионального Центра оценки качества образования.

– Поздравляю выпускников с достойными результатами! Успехов на оставшихся финальных испытаниях! – пожелала одиннадцатиклассникам Анна Минькова.