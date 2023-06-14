На Кубани 95 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани озвучили результаты ЕГЭ по русскому языку и базовой математике. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Так, работы по русскому языку на 100 баллов выполнили 95 выпускников. Еще треть участников получили от 81 балла и выше. Всего экзамен сдали 23 тысячи человек.

ЕГЭ по базовой математике писали свыше 12 тысяч выпускников. На «4» и «5» работы выполнили 9,6 тысячи человек.

Уточняется, что предварительные баллы ЕГЭ выпускники могут узнать самостоятельно на портале Рособрнадзора и регионального Центра оценки качества образования.

– Поздравляю выпускников с достойными результатами! Успехов на оставшихся финальных испытаниях! – пожелала одиннадцатиклассникам Анна Минькова.