В Геленджике по нацпроекту благоустраивают сквер Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Геленджике благоустраивают сквер по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Зеленую зону приводят в порядок в Кабардинке.

Так, специалисты перенесли в сквере Корницкого сети водоснабжения, выполнили армирование и бетонирование фундаментной плиты под фонтан и техпомещение. В настоящее время в зеленой зоне обустраивают ливневку и переносят кабельную линию.

После обновления на территории появятся светомузыкальный динамический фонтан, детская и тренажерная площадки, скейт-парк. Кроме того, в сквере установят скамейки, высадят новые деревья и кустарники. Завершить работы запланировано к концу 2023 года.

Всего в крае благоустроят 142 общественные территории. За шесть лет в муниципалитетах привели в порядок более 1,2 тыс. зеленых зон.