В Северском районе после ливней ввели локальный режим ЧС

Последствия ливней в поселке Ильский. Фото: t.me/andreidoroshevskii

В Северском районе после проливного дождя, который обрушился на муниципалитет днем 14 июня, оказались затопленными придомовые территории и домовладения. Больше всего пострадал поселок Ильский. Как сообщили в районной администрации, на место выехали оперативные группы Ильского городского поселения и Северского района под руководством заместителя начальника управления по делам ГО и ЧС.

- По состоянию на 17:50 обследовано 10 адресов. Вода зашла в пять домовладений. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о введении режима ЧС в поселке Ильском, - сообщил глава Северского района Андрей Дорошевский.

Штормовые предупреждения в Краснодарском крае продлены до 16 июня. На Кубани сохраняется опасность подъема воды в реках.