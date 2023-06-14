В Отрадненском районе восстановили разрушенную паводком дамбу на реке Кува

В Отрадненском районе весь день устраняли заторы. Фото: t.me/volnenkoav

В Отрадненском районе 14 июня ликвидировали последствия выпадения осадков. Накануне на муниципалитет обрушились сильные ливни, которые переполнили местные реки. Потоки воды хлынули из берегов на дороги и во дворы жителей. В результате под мостами возникли заторы из поваленных деревьев и мусора.

- Спасатели восстановили дамбу и кладку на реке Кува в хуторе Ильич. В станице Передовой ликвидировали заторы под мостовым сооружением на улице Мельничной. На улице Горького из русла реки Аргош убрали поваленные деревья, - рассказал глава администрации Отрадненского района Андрей Волненко.

Также сотрудники «Кубань-СПАС» и ДРСУ ликвидировали заторы под мостом на балке Первая Сухая и восстановили разрушенное потоком воды дорожное полотно. Сейчас уровень воды в реках спал, но по прогнозам синоптиков осадки будут продолжаться.