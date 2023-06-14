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НовостиОбщество14 июня 2023 16:36

В Краснодаре прошла олимпиада по русскому языку среди иностранных студентов

Мероприятие проводит городской департамент внутренней политики
Евгения ХАЛИКОВА
По мнению организаторов, все команды справились с заданиями достойно. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

По мнению организаторов, все команды справились с заданиями достойно. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Олимпиада по русскому языку среди иностранных студентов прошла в Краснодаре. Организаторы интеллектуальных состязаний – городской департамент внутренней политики города.

- В олимпиаде приняли участие студенты шести вузов. Они продемонстрировали знание русского языка, а также показали свои таланты в интеллектуальной видеовикторине и творческом конкурсе «Россия в наших сердцах», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

По мнению жюри, лидерами олимпиады стали студенты Кубанского государственного университета. Второе место заняли учащиеся Кубанского государственного аграрного университета и третье место у студентов Краснодарского государственного института культуры.