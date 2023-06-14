На Западном обходе Краснодара завершается строительство детского сада

Детский сад откроют через месяц. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Строительство детского сада на Западном обходе Краснодара близится к завершению. Готовность объекта составляет 90%. Детское дошкольное учреждение на улице Генерала Корнилова обещают открыть уже в июле 2023 года.

— Этот новый район города и он бурно развивается. Здесь строится большое количество жилья и необходимы школы и детские сады. Каждый социальный объект стоит на контроле. Все они должны быть построены и сданы в согласно графику, — рассказал директор департамента строительства Краснодара Иван Горобец.

Сейчас подрядчик завершает внутреннюю отделку в помещениях. На территории детского сада уже установлены беседки и оборудованы игровые площадки. В новом детском саду планируют разместить восемь групповых ячеек. В общей сложности учреждение смогут посещать 180 юных краснодарцев.