Инвестор вложит 14 млрд рублей в строительство литейно-прессового завода в Армавире

Момент подписания соглашения. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Армавире построят литейно-прессовый завод стоимостью 14 млрд рублей. Соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

– Металлургия и металлообработка сейчас занимают самую большую долю в промышленности Краснодарского края занимают – 38% всего промышленного производства. Создание нового завода - важный шаг не только для отрасли региона, но и для города, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

По словам инвестора, новый литейно-прессовый завод сможет производить до 90 тысяч тонн алюминиевых слитков и до 72 тысяч тонн алюминиевых профилей в год. Реализация проекта создаст тысячу новых рабочих мест.