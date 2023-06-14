На Кубани создали новую природную территорию регионального значения «Азовские косы»

В Щербиновском районе появился природный парк «Азовские косы». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае на берегу Азовского моря появился природный парк «Азовские косы». Постановление «О создании особо охраняемой природной территории регионального значения» в Щербиновском районе уже подписано губернатором Вениамином Кондратьевым.

– Площадь природного парка около 6 тысяч гектаров. Главная цель его создания - сохранение курортно-рекреационного потенциала территории. В прибрежной полосе сформирована уникальная экосистема, – рассказал вице-губернатор Роман Лузинов.

Флора природного парка насчитывает почти 300 видов растений. Ряд из них имеют большое значение для науки региона и страны.

Всего на Кубани создано 355 природных территорий общей площадью более 500 тысяч га. До конца 2023 года появятся еще три особо охраняемых парка регионального значения.