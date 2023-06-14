На Кубани 95 выпускников написали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Ребят в своих социальных сетях поздравила вице-губернатор Анна Минькова. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Стали известны результаты экзаменов по русскому языку и базовой математике. Максимальные 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку набрали 95 выпускников учеников школ Кубани. Отметки «4» и «5» по базовой математике получили 9,6 тысяч одиннадцатиклассников.

- Ребят показали отличные знания родного языка. Всего этот предмет сдавали около 23 тысяч выпускников, треть из них получили высокие баллы – от 81 и выше. Экзамен по базовой математике писали более 12 тысяч ребят. Поздравляю выпускников с достойными результатами,– рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Узнать предварительные результаты экзаменов ребята могут на портале Рособрнадзора и регионального Центра оценки качества образования. Экзаменационная кампания в регионе продлится до 1 июля.