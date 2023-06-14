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НовостиПроисшествия14 июня 2023 19:24

В Сочи более 220 человек устраняют последствия подтопления

Уровень в реке Мацесте нормализовался после прекращения дождя
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи продолжают устранять последствия разгула стихии. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи продолжают устранять последствия разгула стихии. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи продолжают работать семь мониторинговых групп, которые оценивают ущерб, нанесенный вышедшей из берегов рекой Мацестой. Уже обследованы 97 подтопленных домовладений. Ущерб подтвержден в 22 домах, в которых проживают 126 человек. Все они получат компенсационные выплаты.

- На горячую линию, которая была открыта 14 июня, поступило около сотни звонков. В основном жители нуждаются в помощи по расчистке придомовых территорий. На места будут направлены волонтеры, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

В расчистке и уборке задействованы более 220 человек и 48 единицы техники. Восстановлено газоснабжение 66 домов, также в дома начинают возвращаться электричество и водоснабжение. Сейчас в Сочи ситуация нормализовалась. С прекращением осадков вода ушла с придомовых территорий и городских улиц.