В Горячем Ключе из-за ливня оказались затопленными дворы на пяти улицах

С улиц Горячего Ключа откачивают воду. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Горячем Ключе 14 июня за полтора часа выпало 29 мм осадков – это месячная норма. В результате произошло подтопление придомовых территорий на пяти улицах города-курорта. Заявки на откачку воды со дворов оставили жители улиц Нефтяников, Иркутской Дивизии, Ленина, Спортивной и Луговой.

- В откачке воды задействованы девять человек и три единицы техники, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Штормовое предупреждение в регионе продлено до 16 июня. Синоптики сообщили о повторении залповых ливней, которые могут спровоцировать подъемы уровней воды в реках.